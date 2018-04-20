Уайлдер не заслуживает больше 12 миллионов за бой с Джошуа – Хирн

Эдди Хирн не планирует платить большой гонорар Деонтею Уайлдеру за бой против Энтони Джошуа.

Промоутер британца Энтони Джошуа Эдди Хирн хочет организовать бой своего клиента против Деонтея Уайлдера, однако не намерен платить американцу слишком большой гонорар.

"Люди говорят, что мы устраиваем бой на 100 миллионов долларов, но это не так. Речь идет о прибыли 40-50 миллионов долларов, из которых мы готовы заплатить Уайлдеру треть – это примерно 12 с половиной миллионов. Больше, по моему мнению, Деонтей не заслуживает", – приводит слова Хирна ресурс BoxingScene.

Напомним, что в последнем своем поединке Энтони Джошуа по очками победил Джозефа Паркера. Сразу после боя британец кинул вызов чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру, который американец принял.

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