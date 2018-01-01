Мартиросян: Альварес – жулик, а Головкин – настоящий джентльмен

Ванес Мартиросян счастлив, что получил бой против Геннадия Головкина.

Американский боксер Ванес Мартиросян рассказал, что думает о Сауле Альвареса, а также высказал мнение о Геннадии Головкине.

"Я наказал бы Альвареса в ринге за то, что он сделал. Конечно, он жулик. А Головкин – большая сила в боксе, у него невероятные навыки. Его как человека я уважаю. Виделся с ним пару раз – он настоящий джентльмен.

Я очень счастлив, что получил поединок с ним. Я прирожденный боец, поэтому всегда готов к бою", – сказал Мартиросян в комментарии BoxingScene.

Напомним, что Сауль Альварес отказался от боя против Геннадия Головкина, который должен был состоятся 5-го мая. Вместо боя с мексиканцем Головкин выйдет на ринг против как раз-таки Ванеса Мартиросяна.

Ранее сообщалось, что организаторы боя Головкин – Мартиросян зафиксировали неплохой старт продаж билетов.

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