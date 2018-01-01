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Майк Тайсон объяснил, почему критикует Джошуа

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По мнению Майка Тайсона, Энтони Джошуа не боксирует так как раньше.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что Энтони Джошуа перестал боксировать, как в поединке с Владимиром Кличко.

"Почему я критикую Джошуа? Он больше не дерется так, как в битве с Кличко. Энтони собирает полные залы и хочет оправдывать ожидания людей. Но каждый его следующий противник будет клинчевать, убегать. Это тяжело для Джошуа. Думаю, он недоволен, что из-за этого уже не может заканчивать поединки также эффектно как раньше", – приводит слова Майка Тайсона ресурс klitschko-brothers.com.

Напомним, что в последнем своем поединке Энтони Джошуа по очками победил Джозефа Паркера. Сразу после боя британец кинул вызов чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру. 

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Теги: бокс, Майк Тайсон, Энтони Джоуша
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