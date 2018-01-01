Трехкратный чемпион мира сломал обе ноги в ДТП
Симпиве Ветьека попал в аварию.
Бывший трехкратный чемпион мира по боксу Симпиве Ветьека попал в ДТП. Об этом сообщает Fightnews.
По информации источника, боксер выходил из машины в момент, когда мимо проезжал автомобиль и зацепил дверь. Из-за столкновения Ветьека сломал обе ноги и был доставлен в больницу, где перенес операцию.
О сроках восстановления боксера и подробностях аварии пока не известно.
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