Трехкратный чемпион мира сломал обе ноги в ДТП

Симпиве Ветьека попал в аварию.

Бывший трехкратный чемпион мира по боксу Симпиве Ветьека попал в ДТП. Об этом сообщает Fightnews.

По информации источника, боксер выходил из машины в момент, когда мимо проезжал автомобиль и зацепил дверь. Из-за столкновения Ветьека сломал обе ноги и был доставлен в больницу, где перенес операцию.

О сроках восстановления боксера и подробностях аварии пока не известно.

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