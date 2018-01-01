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Трехкратный чемпион мира сломал обе ноги в ДТП

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Симпиве Ветьека попал в аварию.
Симпиве Ветьека
Симпиве Ветьека
ringtv.com

Бывший трехкратный чемпион мира по боксу Симпиве Ветьека попал в ДТП. Об этом сообщает Fightnews. 

По информации источника, боксер выходил из машины в момент, когда мимо проезжал автомобиль и зацепил дверь. Из-за столкновения Ветьека сломал обе ноги и был доставлен в больницу, где перенес операцию.

О сроках восстановления боксера и подробностях аварии пока не известно. 

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Теги: Симпиве Ветьека, бокс, чемпион мира, ДТП
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