Головкин - Мартиросян: за первый день продана почти половина зала
Организаторы боя Головкин - Мартиросян зафиксировали неплохой старт продаж билетов.
На бой казахстанского боксера Геннадия Головкина с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном продано уже 4 329 билетов, сообщает ESPN.
Отмечается, что это половина зала. Минимальная цена одного билета составляет 53 доллара, а максимальная - 767 долларов. Самые дорогие места - в рингсайде.
Бой Головкина и Мартиросяна пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне - пригороде Лос-Анджелеса. Вместимость зала около восьми тысяч посадочных мест.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил