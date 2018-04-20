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Суд отдал Поветкину деньги, замороженные после отмены боя с Уайлдером

Комментариев: 2
Поветкин получит 4,3 миллиона долларов.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Суд Нью-Йорка присудил стороне российского боксера Александра Поветкина 4,3 миллиона долларов, которые были заморожены на эскроу-счете после отмены в мае 2016 года боя с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает пресс-служба адвокатского бюро Forward Legal, которая представляет интересы россиянина.

"Хотелось бы сказать, что этим решением поставлена точка в споре между Уайлдером и Поветкиным. Но нет. Спор еще продолжается, хотя решение Федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка, безусловно, можно считать победой. Почему? Да потому, что стороне Уайлдера суд отказал во всех требованиях, а стороне Поветкина присудил 4,3 млн долларов, это денежные средства, замороженные на эскроу-счете после отменённого в мае 2016 года боя между Поветкиным и Уайлдером", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Поветкина назначили обязательным претендентом для Джошуа. 

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Теги: Александр Поветкин, Деонтей Уайлдер, бокс, бой
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.04.2018, 11:27
Оценка:  0
гость
Украине бы такие деньжищи!
петенька  (аноним)  20.04.2018, 11:04
Оценка:  0
петенька
Этого хватит на лучший мельдоний!
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