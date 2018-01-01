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Джейсон Соса заговорил о реванше с Ломаченко

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Джейсон Соса считает, что перетренировался перед боем с Василием Ломаченко.
Василий Ломаченко и Джейсон Соса
Василий Ломаченко и Джейсон Соса
Getty Images

Американский боксер Джейсон Соса заявил о своем желании провести реванш против украинского чемпиона по версии WBO Василия Ломаченко. 

"Я надеюсь, что в будущем смогу провести еще один бой с Ломаченко. Он великий боец, наш бой был великолепным опытом для меня, но перед боем с ним я перетренировался, потому что работал над физической подготовкой каждый день.

Мысль о том, что мне предстоит бой с лучшим боксером в мире, вызывает в тебе желание делать те вещи, которых ты раньше никогда не пробовал на тренировках. Любой знает, что если что-то работает, то не нужно это чинить. Если бы я тренировался точно так же, как и раньше, когда я стал чемпионом мира, то бой сложился бы совершенно по-другому", – приводит слова боксера AB Boxing News.

Напомним, что Ломаченко победил Сосу в апреле прошлого года. После девятого раунда команда Джейсона отказалась продолжать бой.

Добавим, что свой следующий бой Ломаченко проведет против Хорхе Линареса. Поединок пройдет 5-го мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

Ранее Линарес продемонстрировал свою мощь перед боем с Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Джейсон Соса
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