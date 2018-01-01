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Линарес продемонстрировал свою мощь перед боем с Ломаченко

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Хорхе Линарес продолжает готовиться перед поединком с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес провел силовую тренировку в рамках своей подготовки к поединку с украинцем Василием Ломаченко, для которого это будет дебют в этой категории.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес пройдет 12-го мая в городе Нью-Йорк (США).

Ранее Ломаченко показал капу, с которой проведет следующий бой. Также наш боксер "в стиле ниндзя" поработал на груше.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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