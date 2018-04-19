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В IBF прокомментировали информацию с чемпионским поясом Головкина

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Пояс IBF не будет выставлен на кон в поединке против Ванеса Мартиросяна.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Boxingscene.com

Представительница IBF Жанет Салазар в интервью WorldBoxingNews прокомментировала ситуацию с чемпионским титулом, которым владеет казахстанский боксер Геннадий Головкин.

"Головкин имеет право попросить об исключении, но он этого еще не сделал. Если Головкин сделает запрос, то совет IBF определит, будет ли пояс предоставлен или нет, а также на каких условиях запрос будет принят", - отметила Салазар.

Ранее сообщалось о том, что Головкин в случае отказа от обязательной защиты пояса в бою с украинцем Сергеем Деревянченко может лишиться титула. Позднее появилась информация о том, что на кону поединка Головкин – Мартиросян пояс IBF не будет стоять.

Напомним, соперником Головкина 5 мая должен был стать мексиканец Сауль Альварес, но тот отказался от поединка. На замену Канело претендовали несколько боксеров, в числе которых и украинец Сергей Деревянченко, который является официальным претендентом на титул IBF.

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Теги: Геннадий Головкин, бокс, Ванес Мартиросян, IBF
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