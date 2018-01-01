Пакьяо намерен провести бой с Ломаченко у себя на родине
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил о своих намерениях провести бой против Василия Ломаченко у себя на родине, в столице Филиппин – в Маниле.
"Это один из моих планов – провести бой с Ломаченко. Также мой план – чтобы поединок состоялся в Маниле. Так что либо Ломаченко, либо кто угодно другой, но обязательно в Маниле – и нет проблем. Это будет ярко.
Расставание с Роучем? Мы с Фредди как семья, и я еще не принял решения на его счет. Но даже если я решу, что готовить к бою с Маттиссе меня будет Бубой Фернандес, это вовсе не означает, что я закрываю дверь для Фредди. Мы просто хотим посмотреть на практике, как Бубой справится с ролью главного тренера, и после этого вернуться к Фредди", – приводит слова Пакьяо ресурс BoxingScene.
Напомним, что свой следующий бой Пакьяо проведет с Лукасом Маттиссе. Поединок состоится 15-го июля в Малайзии. Также боксеры провели уже первую битву взглядов.
Ранее сообщалось, что Пакьяо выпустит собственную криптовалюту.
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