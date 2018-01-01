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Пакьяо выпустит собственную криптовалюту

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Фанаты Пакьяо смогут расплачиваться специальной криптовалютой.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объявил, чтонамерен выпустить собственную криптовалюту, которая получит название PAC Token. Об этом сообщает AFP.

Новая криптовалюта будет предназначена в первую очередь для болельщиков Пакьяо. С помощью валюты PAC Token поклонники смогут покупать фирменные товары с символикой боксера, а также подписку на платные потоковые интернет-сервисы с участием Пакьяо.

Дата выпуска PAC Token пока не известна. 

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо и Лукас Матиссе провели битву взглядов

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Теги: Мэнни Пакьяо, криптовалюта, PAC Token, бокс
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