Пакьяо выпустит собственную криптовалюту

Фанаты Пакьяо смогут расплачиваться специальной криптовалютой.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объявил, чтонамерен выпустить собственную криптовалюту, которая получит название PAC Token. Об этом сообщает AFP.

Новая криптовалюта будет предназначена в первую очередь для болельщиков Пакьяо. С помощью валюты PAC Token поклонники смогут покупать фирменные товары с символикой боксера, а также подписку на платные потоковые интернет-сервисы с участием Пакьяо.

Дата выпуска PAC Token пока не известна.

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо и Лукас Матиссе провели битву взглядов.

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