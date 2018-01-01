Пакьяо выпустит собственную криптовалюту
Фанаты Пакьяо смогут расплачиваться специальной криптовалютой.
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объявил, чтонамерен выпустить собственную криптовалюту, которая получит название PAC Token. Об этом сообщает AFP.
Новая криптовалюта будет предназначена в первую очередь для болельщиков Пакьяо. С помощью валюты PAC Token поклонники смогут покупать фирменные товары с символикой боксера, а также подписку на платные потоковые интернет-сервисы с участием Пакьяо.
Дата выпуска PAC Token пока не известна.
Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо и Лукас Матиссе провели битву взглядов.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил