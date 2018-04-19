Промоутер Головкина: Деревянченко и так получил лучший пиар в карьере

Том Леффлер ответил на критику журналиста за выбор соперника.

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадия Головкина, рассказал, почему Ванес Мартиросян является лучшим соперником для казахстанца.

"Я, как правило, не веду дискуссий с журналистами в социальных сетях. Но говорить, что Головкин уклоняется, непростительно. Сегодня билеты продаются очень хорошо, и Ванес Мартиросян определенно более выгоден, особенно в Лос-Анджелесе! Обязательный претендент (Деревянченко - прим. ред.) из-за упоминаний Головкина и так получил лучший пиар в своей карьере", - передает слова Леффлера Vesti.kz.

Напомним, поводом стали слова журналиста YahooSports Криса Манникса, который в своем Twitter отметил, что Головкин должен провести бой с Деревянченко.

"Промоутер Головкина Том Леффлер, говоря, что Мартиросян, который не дрался два года и проиграл свой последний бой, более продаваем, чем обязательный претендент Деревянченко, смешон. Они избегают Деревянченко, это очевидно", - написал журналист.

Ранее сообщалось, что Головкин хочет получить отсрочку по защите титула.

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