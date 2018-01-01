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Головкин хочет получить отсрочку по защите пояса

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Промоутер Головкина просит отсрочить защиту титула и провести бой с Мартиросяном.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Команда чемпиона IBF, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина обратилась в IBF с просьбой о предоставлении отсрочки в проведении обязательной защиты титула против Сергея Деревянченко. Об этом рассказал промоутер боксера Том Леффлер в интервью boxingtalk.com.

По словам промоутера, они готовы заплатить IBF 20 тысяч долларов, чтобы организация разрешила провести бой против Ванеса Мартиросяна 5 мая без потери титула IBF.

Если организация предоставит отсрочку, Головкин не потеряет пояс, просто он не будет стоять на кону поединка против Мартиросяна.

Но это может означать, что следующий бой Головкин должен будет провести против обязательного претендента Сергея Деревянченко. Также титул IBF может стоять на кону боя с Саулем Альваресом, если он состоится 15 сентября - организация разрешает только одну отсрочку.

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Теги: Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко, Том Леффлер, IBF
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