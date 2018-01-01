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Промоутер Головкина: С Альваресом организуем бой в сентябре

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Том Леффлер намерен сесть за стол переговоров с командой Альвареса сразу после боя 5 мая.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Boxingscene.com

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина, Том Леффрер, рассказал о ситуации с реваншем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который был дисквалифицирован на полгода за применение допинга.

По словам промоутера, поединок будет организован в ближайшее после окончания дисквалификации время.

"Сначала мы должны убедиться в победе Головкина 5-го мая. А затем мы сядем за стол переговоров с Golden Boy Promotions и организуем бой в сентябре. Это по-прежнему самый большой бой боксе, так что в этом поединке будет больший смысл", - сказал Леффлер.

Напомним, что дисквалификация Альвареса будет длиться до 17-го августа.

Ранее сообщалось, что Головкин объявил имя соперника, с которым сразиться вместо Альвареса. 

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес
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