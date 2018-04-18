Стала известна дата боя Альвареса после дисквалификации
Мексиканец Сауль Альварес, который отказался от боя против Геннадия Головкина и был дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, узнал дату первого боя после возвращения.
Канело вернется на ринг 15-го сентября, в канун Дня независимости Мексики, говорится в пресс-релизе Golden Boy.
"Это будет самое большое событие этого года в спорте. Канело с нетерпением ждет возвращения на ринг в сентябре в уик-энд Дня независимости Мексики. Он готов продолжить свой замечательный послужной список в боксе на самом высоком уровне", – говориться в сообщении.
Напомним, что дисквалификация Альвареса будет длиться до 17-го августа.
Ранее сообщалось, что Головкин объявил имя соперника, с которым сразиться вместо Альвареса.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил