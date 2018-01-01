Ковалев проведет бой с соперником, который мешает Гвоздику стать чемпионом

Дата и место боя еще не определено, но контракты подписаны.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок с 34-летним колумбийцем Элейдером Альваресом.

Как сообщает boxingscene.com, контракты на бой подписали оба боксера, поединок будет показан на HBO, но дата и место еще не утверждены.

Ранее сообщалось о том, что будущим летом Ковалев сразится с американцем Маркусом Брауном, однако тот дважды за последние месяцы был подвергнут аресту по подозрению в домашнем насилии.

Элейдер Альварес, давно проживающий в Канаде, на профессиональном ринге одержал 23 победы (11 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он является официальным претендентом на чемпионский титул WBC и намеревался помешать проведению чемпионского боя украинца Александра Гвоздика за полноценный титул.

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