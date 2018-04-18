Альвареса дисквалифицировали на полгода из-за допинга

Реванш Канело с Геннадием Головкиным может состояться уже в сентябре.

Спортивная комиссия Невады вынесла наказание мексиканскому боксеру Саулу Альвареса за проваленный допинг-тест.

Альваресу грозило отстранение на год, но комиссия решила смягчить наказание из-за того, что мексиканец полностью содействовал расследованию.

В итоге Канело отстранен от боев на шесть месяцев. Отсчет начат с 17 февраля – даты, когда Альварес впервые сдал положительную допинг-пробу.

Напомним, в конце февраля Сауль Альварес сдал два положительных теста на кленбутерол, из-за чего отказался от реванша с Геннадием Головкиным.

В свою очередь Головкин вместо Канело 5 мая проведет бой с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном.

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