Альвареса дисквалифицировали на полгода из-за допинга
Реванш Канело с Геннадием Головкиным может состояться уже в сентябре.
Спортивная комиссия Невады вынесла наказание мексиканскому боксеру Саулу Альвареса за проваленный допинг-тест.
Альваресу грозило отстранение на год, но комиссия решила смягчить наказание из-за того, что мексиканец полностью содействовал расследованию.
В итоге Канело отстранен от боев на шесть месяцев. Отсчет начат с 17 февраля – даты, когда Альварес впервые сдал положительную допинг-пробу.
Напомним, в конце февраля Сауль Альварес сдал два положительных теста на кленбутерол, из-за чего отказался от реванша с Геннадием Головкиным.
В свою очередь Головкин вместо Канело 5 мая проведет бой с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном.
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