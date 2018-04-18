Переключиться на мобильную версию

Головкин объявил имя соперника, с которым сразиться вместо Альвареса

Комментариев: 0
Геннадий Головкин все же проведет бой 5-го мая.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин свой следующий бой проведет против Ванеса Мартиросяна. Об этом сообщил казахстанец посредством Instagram.

Ванес Мартиросян – 31-летний американский боксер армянского происхождения. Выступает на профессиональном ринге с 2000 года. На счету Мартиросяна 40 боев, 20 из которых он завершил нокаутом.  

Головкин должен был боксировать против Сауля Альварес, однако в крови мексиканца обнаружили запрещенное вещество, и он вынужден был отказаться от поединка. Бой против Мартиросяна состоится 5-го мая на стадионе StubHub Center, который находится в калифорнийском городе Карсон. 

Ранее сообщалось, что Головкина могут лишить пояса IBF, если его следующий бой будет против Ванеса Мартиросяна.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram

Поделись:
Теги: бокс, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь