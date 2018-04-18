Головкин объявил имя соперника, с которым сразиться вместо Альвареса

Геннадий Головкин все же проведет бой 5-го мая.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин свой следующий бой проведет против Ванеса Мартиросяна. Об этом сообщил казахстанец посредством Instagram.

Ванес Мартиросян – 31-летний американский боксер армянского происхождения. Выступает на профессиональном ринге с 2000 года. На счету Мартиросяна 40 боев, 20 из которых он завершил нокаутом.

Головкин должен был боксировать против Сауля Альварес, однако в крови мексиканца обнаружили запрещенное вещество, и он вынужден был отказаться от поединка. Бой против Мартиросяна состоится 5-го мая на стадионе StubHub Center, который находится в калифорнийском городе Карсон.

Ранее сообщалось, что Головкина могут лишить пояса IBF, если его следующий бой будет против Ванеса Мартиросяна.

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