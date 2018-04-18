Усик: Бой с Гассиевым получится красочным

Александр Усик ответил на неожиданные вопросы журналистов.

Александр Усик дал интервью программе "От души в душу". В беседе боксер рассказал, когда последний раз ел мивину, дрался на улице, сдавал бутылки и многое другое. Также украинец поделился мнением о своем будущем сопернике Мурате Гассиеве.

"Теоретически сильный парень. Молодой, амбициозный. Сильный боксер. Бой получится очень крутой, красочный. Мне тоже когда-то было 24 года. Мне без разницы, что ему 24, а мне 31", - сказал Александр.

Ранее Мурат Гассиев заявил, что берет паузу в тренировках.

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