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Усик: Бой с Гассиевым получится красочным

Комментариев: 1
Александр Усик ответил на неожиданные вопросы журналистов.
Александр Усик
Александр Усик
От души в душу

Александр Усик дал интервью программе "От души в душу". В беседе боксер рассказал, когда последний раз ел мивину, дрался на улице, сдавал бутылки и многое другое. Также украинец поделился мнением о своем будущем сопернике Мурате Гассиеве.

"Теоретически сильный парень. Молодой, амбициозный. Сильный боксер. Бой получится очень крутой, красочный. Мне тоже когда-то было 24 года. Мне без разницы, что ему 24, а мне 31", - сказал Александр.  

Ранее Мурат Гассиев заявил, что берет паузу в тренировках

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, От души в душу, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.04.2018, 16:21
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гость
Совершенно верно Усик сказал. бой тогда красочный когда один лежит на полу. Гассиеву это не грозит слишком слабоват Усик..
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