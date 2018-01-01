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Гассиев: Я беру паузу в тренировках

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Мурат Гассиев сделал заявление в своих соцсетях.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
instagram.com/murat_gassiev

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал травму украинца Александра Усика, с которым должен встретиться в финале WBSS.

“Жаль, что мой соперник по финалу WBSS получил травму, но, надеюсь, она не настолько серьезная и наш бой состоится летом! В Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме.

В связи с отсрочкой поединка мы с моим тренером Абелем Санчесом посоветовались и решили, что возьмем небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации, и у меня появился шанс немного отдохнуть, слетать домой в Россию, а в начале мая вновь вернуться в тренировочный лагерь в Биг Бэр и продолжить подготовку к финалу. Россия, Осетия, скоро увидимся!“, - написал Гассиев в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Гассиев не перенесут из Саудовской Аравии, но глава Федерации бокса России Умар Кремлев назвал это решение неофициальным

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Теги: Мурат Гассиев, Александр Усик, Джидда, WBSS, бокс
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