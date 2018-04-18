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Усик - Гассиев: решение оставить бой в Джидде неофициальное

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Окончательное решение о месте проведения боя еще не принято.
Александр Усик - Мурат Гассиев
Александр Усик - Мурат Гассиев

Глава Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал решение WBSS не переносить из Джидды бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. По его словам, неизвестно, когда будет принято окончательное решение о месте проведения поединка.

"Информация о том, что бой не перенесут из Джидды – неофициальная. Мы по-прежнему ждем решения компании Comosa по нашему предложению провести бой в Москве. Все зависит от них, - сказал Кремлев. - Они могут назначить дату и место проведения боя, и спорить с этим никто не сможет. А могут назначить торги. Посмотрим и подождем. Пока не известно, когда окончательное решение будет вынесено", - цитирует Кремлева "Спорт Экспресс". 

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, Джидда, WBSS
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.04.2018, 16:55
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гость
его похоже нигде не будет..
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