Усик - Гассиев: решение оставить бой в Джидде неофициальное

Окончательное решение о месте проведения боя еще не принято.

Глава Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал решение WBSS не переносить из Джидды бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. По его словам, неизвестно, когда будет принято окончательное решение о месте проведения поединка.

"Информация о том, что бой не перенесут из Джидды – неофициальная. Мы по-прежнему ждем решения компании Comosa по нашему предложению провести бой в Москве. Все зависит от них, - сказал Кремлев. - Они могут назначить дату и место проведения боя, и спорить с этим никто не сможет. А могут назначить торги. Посмотрим и подождем. Пока не известно, когда окончательное решение будет вынесено", - цитирует Кремлева "Спорт Экспресс".

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