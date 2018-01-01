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Пакьяо - Матиссе: боксеры провели битву взглядов

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Мэнни Пакьяо и Лукас Матиссе провели первую пресс-конференцию.
Мэнни Пакьяо и Лукас Матиссе
Мэнни Пакьяо и Лукас Матиссе

Бывший чемпион мира в восьми категориях Мэнни Пакьяо и его будущий соперник, обладатель титула WBA Regular в первом полусреднем весе Лукас Матиссе провели пресс-конференцию в столице Филиппин Маниле.

Во время мероприятия боксеры традиционно сошлись в битве взглядов.

Напомним, поединок Пакьяо - Матиссе назначен на 15 июля.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Лукас Матиссе, бокс, битва взглядов
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