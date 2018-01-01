Пакьяо - Матиссе: боксеры провели битву взглядов
Мэнни Пакьяо и Лукас Матиссе провели первую пресс-конференцию.
Бывший чемпион мира в восьми категориях Мэнни Пакьяо и его будущий соперник, обладатель титула WBA Regular в первом полусреднем весе Лукас Матиссе провели пресс-конференцию в столице Филиппин Маниле.
Во время мероприятия боксеры традиционно сошлись в битве взглядов.
Напомним, поединок Пакьяо - Матиссе назначен на 15 июля.
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