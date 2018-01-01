Джошуа: Мне определенно нужен Кличко

Британец считает, что Владимир поможет ему в предстоящих боях.

Британский боксер Энтони Джошуа отметил, что опыт его экс-соперника Владимира Кличко поможет ему подготовиться к следующим боям.

"Если Кличко сможет передать мне часть своего опыта, я думаю, это поможет мне стать еще лучше. Он определенно мне нужен. Я его очень уважаю. У него в голове энциклопедия бокса. Я всегда смотрел на Кличко как на лучшего, даже после того, как его победил, потому что он сделал больше, чем я", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Напомним, 29 апреля 2017 года Джошуа победил в поединке с Кличко техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Джошуа проведет два боя с Уайлдером.

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