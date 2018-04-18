Джошуа проведет два боя с Уайлдером - СМИ

Реванш может пройти в Лас-Вегасе.

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут подписать контракт на два боя, сообщает The Sun.

Первый поединок может пройти в сентябре на Уэмбли, а реванш - в декабре в Лас-Вегасе.

По информации источника, если Уайлдер даст согласие, его гонорар увеличится на 11 миллионов фунтов.

Ранее Джошуа назвал свои условия на бой с Уайлдером.

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