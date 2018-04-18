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Джошуа проведет два боя с Уайлдером - СМИ

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Реванш может пройти в Лас-Вегасе.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут подписать контракт на два боя, сообщает The Sun.

Первый поединок может пройти в сентябре на Уэмбли, а реванш - в декабре в Лас-Вегасе.

По информации источника, если Уайлдер даст согласие, его гонорар увеличится на 11 миллионов фунтов. 

Ранее Джошуа назвал свои условия на бой с Уайлдером.

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Теги: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, бокс, реванш
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  18.04.2018, 13:23
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петенька
Я это и предлагал!
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