Майки Гарсия отказался от пояса IBF и продолжит выступать в легком весе

Американский боксер передумал боксировать в первом полусреднем дивизионе.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Майки Гарсия передумал продолжать карьеру в первом полусреднем весе и отказался от своего титула IBF, который выиграл в бою против Сергея Липинца.

Несмотря на то, что ранее Гарсия принял решение остаться в первом полусреднем весе, где ему уже назначили следующего соперника - Ивана Баранчика, теперь американец передумал.

В обновленном рейтинге Международной федерации бокса Гарсия отсутствует и надежда на то, что мы увидим бой Гарсии с победителем поединка Ломаченко - Линарес снова имеет право на существование.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что хочет победить всех в легком весе.

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