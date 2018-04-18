Бой Усик - Гассиев не перенесут из Саудовской Аравии - источник

Финал Всемирной боксерской суперсерии состоится в Джидде.

Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся в Джидде

Финальный бой WBSS между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым не будут переносить из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Luckypunch.net со ссылкой на собственные источники в WBSS.

"В организации намерены провести решающий бой турнира в тяжелом весе именно в Джидде и переносить его не собираются", - сообщает источник.

Дата боя пока не определена, но все решится в ближайшее время.

Напомним, бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая, но украинец заявил о полученной травме в тренировочном лагере, поэтому дату финала перенесли.

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