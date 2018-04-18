Ломаченко устроил цирковое выступление на тренировке

Василий Ломаченко развлекается на тренировках, как может.

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко продолжает юморить в тренировочном лагере, демонстрируя свое отличное чувство юмора.

Так, Ломаченко вместе с членами своей команды устроили цирковое представление прямо в спортзале, не отходя далеко от груши - боксер ходил на руках, а его отец Анатолий Ломаченко жонглировал.

Ранее Василий Ломаченко совершил бросок, которому позавидуют звезды НБА.

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