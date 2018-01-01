Стало известно, как накажут Сауля Альвареса за допинг

Мексиканскому боксеру грозит до года дисквалификации.

Мексиканец Сауль Канело Альварес сможет выйти на ринг после допингового скандала уже в августе, сообщает ESPN.

Источник сообщает, что Спортивная комиссия Невады дисквалифицирует боксера на год, но наказание будет сокращено до шести месяцев. За оставшийся же срок нужно будет выплатить штраф. Таким образом, Канело сможет вернуться на ринг уже в августе.

Сообщается, что боксер, заявляющий, что кленбутерол попал в его организм через мясо, предоставил доказательства, что эта проблема является глобальной для здравоохранения Мексики. Кроме того, Канело отправил комиссии статистические данные о своих антидопинговых тестах, отметив, что ранее его анализы всегда были отрицательными, а он добровольно присоединился к программе против использования запрещенных веществ.

Вместе с тем, в комиссии считают боксера виновным, даже если допинг попал в его организм ненамеренно. Поэтому избежать наказания совсем Альваресу не удастся.

Слушание по допинговому делу Альвареса состоится в среду, 18 апреля.

Напомним, в конце февраля Сауль Альварес сдал два положительных теста на кленбутерол, из-за чего отказался от реванша с Геннадием Головкиным.

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