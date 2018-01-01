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Лебедев: Победитель боя Усик – Гассиев должен сразиться со мной, чтобы стать абсолютным чемпионом

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Деннис Лебедев выйти в ринг против победителя боя Усик – Гассиев.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
mmasport.ru

Российский тяжеловес Денис Лебедев заявил, что победитель боя Усик – Гассиев не сможет стать абсолютным чемпионом пока не встретится с ним. 

"Я уже говорил – это не секрет: правила Всемирной боксерской ассоциации, WBA, гласят, что никто не будет абсолютным чемпионом мира, пока не сразится со мной. К сожалению, я не смог принять участия в отборочных боях, но я уже говорил почему. Но вот сейчас дождемся окончания турнира, а дальше уже дело техники команды: садимся за стол переговоров.

Я сейчас набрал немножко лишнего веса... Мягко говоря, немножко. Но я не стал слабее, я стал жестче, выносливее. Единственное, я немножко замедлился из-за набора массы. Уберем массу – будем быстрее и сильнее. Поэтому немножко подождем. Пока что я затаился", – сказал Лебедев комментарии промоутерской компании Мир Бокса

Напомним, что Лебедев получил статус "чемпиона в отпуске" по версии WBA перед стартом WBSS, так как не взял участия в отборочных боях. 

Ранее сообщалось, что Денис Лебедев выступит в андеркарде боя Усик – Гассиев. 

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Теги: бокс, Денис Лебедев, Александр Усик, Мурат Гассиев
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