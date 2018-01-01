Где WBSS решит, там Усик и должен драться с Гассиевым – генсек Федерации бокса России

Руководство Всемирной боксерской суперсерии до сих не определилось, где пройдет финальный бой Усик – Гассиев.

Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что кроме руководство WBSS никто не может решить, где пройдет финальный бой Александра Усика и Мурата Гассиева.

"Тут решает не он и не мы, тут все решает WBSS. Как организаторы суперсерии решат, так и будет.

И у Мурата подписан контракт так – где WBSS решит, там он и должен драться", – сказал функционер в комментарии ресурсу Р-Спорт.

Напомним, что финальный бой Всемирной боксерской суперсерии перенесли на лето. Позже выяснилось, что перенос поединка связан с травмой локтя у Александра Усика.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведения боя Усик – Гассиев. Однако украинец заявил, что финальный бой точно пройдет не в России.

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