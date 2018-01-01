Переключиться на мобильную версию

Джошуа: Хочу встретиться с Уайлдером лицом к лицу

Комментариев: 0
Энтони Джошуа предпочитает действовать в ринге вместо того, чтобы болтать в пустую.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа заявил о желании встретиться с Деонтеем Уайлдером лицом к лицу. 

"Хочу встречи лицом к лицу. Жду этого. Мы ведем переговоры с Уайлдером, но я предпочел бы не бросаться словами, а увидеться с ним лично.

Людям нравится болтовня, но я предпочитаю не говорить, а действовать в ринге. Никогда не слышал о чемпионах по выигранным пресс-конференциям или дуэлям взглядов", – приводит слова британца Boxingnews24.com.

Президент WBC Маурисио Сулейман считает, что Джошуа и Уайлдер должны встретится непременно, пока один из них не проиграл.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера, после чего вызвал на бой Деонтея Уайлдера.

Ранее Владимир Кличко заявил, что бой с Уайлдером может быть опасным для Джошуа.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь