Усик: Бой обязательно будет, он нужен и мне, и Гассиеву

Александр Усик уже начал восстановление с доктором.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик заявил, что его поединок с обладателем титулов IBF и WBA Муратом Гассиевым в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии обязательно состоится. Об этом украинец рассказал в прямом эфире в Instagram.

"Мы уже работаем с доктором, восстанавливаемся, чтобы поскорее выйти в ринг. Спасибо всем за поддержку. Надо немного подождать. Это спорт, так бывает. Бой обязательно будет, он нужен и мне, и Гассиеву", - сказал Усик.

Напомним, бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая, но украинец получил травму в тренировочном лагере и поединок перенесли.

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