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Усик: Бой обязательно будет, он нужен и мне, и Гассиеву

Комментариев: 2
Александр Усик уже начал восстановление с доктором.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик заявил, что его поединок с обладателем титулов IBF и WBA Муратом Гассиевым в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии обязательно состоится. Об этом украинец рассказал в прямом эфире в Instagram.

"Мы уже работаем с доктором, восстанавливаемся, чтобы поскорее выйти в ринг. Спасибо всем за поддержку. Надо немного подождать. Это спорт, так бывает. Бой обязательно будет, он нужен и мне, и Гассиеву", - сказал Усик.

Напомним, бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая, но украинец получил травму в тренировочном лагере и поединок перенесли.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, бой
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.04.2018, 19:39
Оценка:  0
гость
начинается ..... травмы, сцыт усик
гость  (аноним)  17.04.2018, 19:08
Оценка:  0
гость
Усик сцит Гассиева.
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