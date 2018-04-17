Российский промоутер: Готов стать гарантом ради того, чтобы Усик приехал на бой в Москву

Промоутер Владимр Хрюнов считает, что Александр Усик боится за свою безопасность в России.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что он готов приехать в Киев в качестве гаранта безопасности Александра Усика в Москве, считая, что именно в этом причина нежелания украинца боксировать в России в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая в Джидде, но сорвался из-за заявления украинца о полученной травме.

После информации о том, что поединок может состояться в Москве, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что они не дадут согласия на проведение поединка на территории России.

Хрюнов прокомментировал заявление своего коллеги и сказал, что готов находится в Киеве все время пока Усик будет в России, в качестве гаранта его безопасности.

"Я знаю, каким трудом далась организация боя Владимир Кличко - Александр Поветкин в Москве в 2013 году. Как только президент WBA объявил о том, что мы выиграли торги с такой огромной суммой, в следующую минуту раздался звонок от Владимира Кличко. Он стал говорить мне, что его непременно убьют или отравят. Я ответил, что жил организацией этого боя последние десять лет. Что это то, чего жаждут все фанаты, а для нас это и есть главное: люди хотели видеть бой Кличко - Поветкин. И этот бой стал примером с точки зрения организации.

Это должно снять все вопросы по поводу реплики моего коллеги из команды Усика Александра Красюка. Если же у кого-то есть сомнения в безопасности и честности всех обстоятельств, связанных с боем Гассиев - Усик в Москве, то я готов предложить себя в качестве гаранта. Готов приехать в Киев и находиться там все время, пока Усик не вернется домой, если кто-то чего-то боится", - цитирует Хрюнова Спорт-Экспресс.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев прервал подготовку к бою с Усиком и улетел в Россию.

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