Головкин может драться с кем угодно, пусть просто отдаст пояс - промоутер Деревянченко

Лу Дибелла прокомментировал ситуацию с потенциальным поединком Головкина и Деревянченко.

Промоутер украинского боксера Сергея Деревянченко Лу Дибелла рассказал, как обстоят дела с потенциальным поединком украинца против WBA Super, WBC, IBO и IBF Геннадия Головкина, на последний титул которого он претендует.

"Бой с Головкиным не свзян с деньгами. Но я думаю о том, что Головкин должен был получить целое состояние в поединке, к которому он готовился. Он был эмоционально настроен на бой и хотел получить за это много денег. На данный момент бой с Деревянченко может быть риском для него. И я думаю, что Головкину просто нужно принять этот риск. Готов ли он эмоционально к тому, что этот бой не сможет окупиться как PPV? И если посмотреть то это - вполне понятная причина, но Деревянченко сейчас - обязательный претендент. Головкин и Том Леффлер могут драться хоть с клоуном Бозо, с кем угодно, тогда пусть просто откажутся от пояса. Нельзя усидеть на двух стульях сразу.

Если же говорить об оплате, он может предложить 75 на 25 процентов, но уже осталось очень мало времени, но нам даже этого никто не предлагал. Я сразу дал понять Леффлеру и остальным, что мы не будем стоить им дорого, и вообще, я не думаю, что проблема в этом. Я думаю, что главная проблема состоит в том, что бой на миллион превратился в бой, который пройдет на меньшей арене, с билетами, которые даже еще не поступили в продажу, и которая получит от HBO сильно сокращенный бюджет. Мы понимаем, что Головкин не наивный мальчик, и я не виню ни его ни кого-то из его команды в том, что сейчас происходит. Я просто говорю - парень должен отдать пояс. Я же не говрю "не деритесь ни с кем 5 мая кроме нас", но если он выйдет против кого-то другого - пусть отдаст пояс.



Если Канело реабилитируют, признают, что он не виноват и не назначат никакого наказания, тогда бой перенесут на ближайшую дату. В этом случае, мы готовы ждать. Но мы прекрасно понимаем, что этого не будет, поэтому ясно дали понять IBF, что не собираемся сидеть и ждать, пока Головкин дождется Альвареса", - сказал Лу Дибелла в интервью в интервью DBN RADIO SHOW.

Ранее промоутер Головкина заявил, что казахстанец не будет проводить бой с Деревянченко 5 мая.

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