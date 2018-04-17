Ломаченко выполнил бросок, которому позавидуют звезды НБА

Василий Ломаченко продолжает поражать способностями в других видах спорта.

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко продемонстрировал впечатляющую точность.

Боксер находится в США, где готовится к бою против Хорхе Линареса, и, уже традиционно, не только совершенствуется в боксе, но и успешно осваивает остальные виды спорта.

На этот раз Ломаченко поделился успехами в баскетболе, боксер выполнил крутой бросок, которому позавидуют звезды НБА.

"Пытаюсь быть похожим на Стефа Карри", - подписал видео украинец.

Ранее сообщалось, что Ломаченко объяснил, почему Линарес - опасный для него соперник.

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