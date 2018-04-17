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Ломаченко выполнил бросок, которому позавидуют звезды НБА

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Василий Ломаченко продолжает поражать способностями в других видах спорта.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко продемонстрировал впечатляющую точность.

Боксер находится в США, где готовится к бою против Хорхе Линареса, и, уже традиционно, не только совершенствуется в боксе, но и успешно осваивает остальные виды спорта.

На этот раз Ломаченко поделился успехами в баскетболе, боксер выполнил крутой бросок, которому позавидуют звезды НБА.

"Пытаюсь быть похожим на Стефа Карри", - подписал видео украинец.

 

From downtown....trying to be like @stephencurry30 🤖⛹️‍♂️🏀

A post shared by LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) on

Ранее сообщалось, что Ломаченко объяснил, почему Линарес - опасный для него соперник.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, баскетбол, бокс, видео
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гость  (аноним)  17.04.2018, 16:18
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