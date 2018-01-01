Джейкобс: Головкину стоит сразиться с Деревянченко

Дэниел Джейкобс уверен, что Головкину стоит встретиться с Деревянченко.

Экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс высказал мнение, что чемпион WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин должен провести бой с официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Сергеем Деревянченко.

"Головкину стоит сразиться с Деревянченко — это был бы хороший для обоих боксеров поединок. Я был бы очень счастлив, если бы Сергей получил такой шанс и провел поединок с Геннадием. С точки зрения бизнеса, конечно, это не самый привлекательный бой, но для спорта это было бы великолепно", - цитирует Джейкобса The Daily Express.

Ранее сообщалось, что Головкин не будет проводить бой с Деревянченко 5 мая.

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