You’re not feel?: Бриедис потроллил травму Усика

Майрис Бриедис готов стать заменой травмированному Александру Усику в бою против Мурата Гассиева.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис прокомментировал заявление Александра Усика о травме, полученной в тренировочном лагере.

Боксер, проигравший свой титул украинцу, опубликовал стебный пост в Instagram, вспомнив фразу Усика "I'm feel. I'm very feel". Латвиец пожелал украинцу скорейшего выздоровления, но отметил, что, в случае чего, он готов стать ему заменой на финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева.

"You’re not feel? Because I am feel. I am very feel for the final! Скорее поправляйся, но, если что - запасной боксер готов", - написал Бриедис.

Напомним, Александр Усик заявил, что травмировал руку в тренировочном лагере, из-за чего бой против Гассиева не состоится 11 мая.

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