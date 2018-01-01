Альвареса лишат чемпионского титула

The Ring отберет чемпионский титул у Канело из-за допинга.

Журнал о боксе The Ring принял решение лишить Сауля Альвареса титула чемпиона в среднем весе в случае его дисквалификации из-за допинга.

"Если комиссия отстранит "Канело" на слушании в Лас-Вегасе в среду, у нас не останется выбора, кроме как лишить его нашего титула чемпиона в среднем весе. Такова наша политика", - сказал главный редактор издания Дуглас Фишер.

Напомним, в конце февраля Сауль Альварес сдал два положительных теста на кленбутерол, из-за чего отказался от реванша с Геннадием Головкиным.

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