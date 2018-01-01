Беринчик проведет следующий бой в начале лета

Вероятнее всего, поединок Дениса Беринчика состоится в Киеве.

Промоутер обладателя титула WBO Oriental Дениса Беринчика Александр Красюк поделился информацией о следующем поединке украинца, а также прокомментировал его расставание с тренером Сергеем Ватаманюком.

"Я как раз жду Дениса сейчас, будем с ним обсуждать следующий поединок, который, вероятнее всего, состоится в начале лета в Киеве. У Дениса действует контракт с K2 Promotions, который был подписан 3 года назад на 5 лет. Так что изменений никаких у нас не планировалось.

Взаимоотношения тренера и боксера всегда довольно личные. Я в роли промоутера могу рекомендовать, помочь найти, организовать, но ни в коем случае не настаивать на сотрудничестве. Моя задача сделать так, чтобы было комфортно работать и одному, и другому. И если появился какой-то дискомфорт, они эти отношения прекратили. Но причин, честно говоря, я не знаю", - сказал Красюк в интервью kp.ua.

Ранее сообщалось, что Денис Беринчик заявил о расставании со своим тренером Сергеем Ватаманюком.

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