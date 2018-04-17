В WBC отказались от идеи создания еще одной весовой категории
Планировалось, что супертяжелый дивизион будет поделен на два.
Президень Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отказался от своей идеи разделения супертяжелого дивизиона (свыше 90,7 кг) на две весовые категории — хэвивейт и суперхэвивейт.
"Мы начали с того, что провели анализ. Дивизион супертяжей существенно изменился в последние годы. Но все же мы пришли к выводу, что не так уж и много бойцов вошли бы в суперхэвивейт. Поэтому мы приняли решение, что никаких изменений не будет. Хэвивейт останется неприкасаемым. Даже несмотря на то, что иногда разница в весе между бойцами просто огромная", - отметил Сулейман.
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