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Гассиев прервал тренировочный лагерь и улетел в Россию

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Тренер Гассиева дал российскому боксеру несколько дней отдыха.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев

Тренер российского боксера Мурата Гассиева, Абель Санчес, после известия о травме Александра Усика и переноса боя отпустил подопечного домой.

"Мы получили информацию об этом пару дней назад, потому взяли для Мурата билет на самолет домой. Он уже уехал в аэропорт. Я дал ему недельку-полторы перерыва. Он вернется где-то после боя Головкина", —  цитирует тренера BoxingScene.

Напомним, что изначально бой Усик – Гассиев должен был состоятся 11 мая в Джидде. Однако позже поединок перенесли на лето.

Ранее Александр Усик заявил, что бой против Мурата Гассиева точно не пройдет в России

Позже стало известно о травме украинца, которую сам Усик подтвердил

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
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