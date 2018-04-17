Красюк: Травма Усика случилась в конце марта

Промоутер Александра Усика прокоментировал травму украинца.

Глава промоутерской компании K2 Promotion Ukraine Александр Красюк прокомментировал перенос боя Александра Усика и Мурата Гассиева из-за травмы украинца, а также вероятность проведения финала в России.

"Травма Усика случилась в конце марта. В абсолютно рабочей ситуации, Александр почувствовал дискомфорт в локте. Когда дискомфорт перерос в боль, было решено обратиться к врачу.

Мы до последнего были уверены в том, что бой пройдет 11 мая в Саудовской Аравии и полным ходом вели подготовку. Но, к сожалению, так в боксе бывает.

Сейчас мы с уверенностью можем утверждать, что оперативное вмешательство уже не потребуется. Александр в скором времени должен вернуться к тренировкам.

Одному Богу известно наверняка, насколько долго затянется процесс реабилитации. Мы полагаем, что реабилитация не затянется надолго и уже летом, в конце июня или начале июля, Александр будет готов в полном здравии и на пике формы для проведения боя против Гассиева.

Мне сложно комментировать попытки и возможности каких-либо участников рынка выкупить бой и провести его в России. Однозначно могу утверждать лишь то, что ни Александр Усик, как боксер, ни K2 Promotion, как его промоутер, своего согласия на поединок в России не давали. Поэтому перекупить поединок, возможно, они и могут, но вот заставить Усика боксировать там, конечно же, нет", - цитирует Александра Красюка Sport.ua

Напомним, что изначально бой Усик – Гассиев должен был состоятся 11 мая в Джидде. Однако позже поединок перенесли на лето.

Ранее Александр Усик заявил, что бой против Мурата Гассиева точно не пройдет в России.

Позже стало известно о травме украинца, которую сам Усик подтвердил.

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