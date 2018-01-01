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Ломаченко: Бой с Линаресом очень опасен для меня

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Василий Ломаченко рассказал о сильных сторонах Хорхе Линареса.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Украинский чемпион по версии WBO Василий Ломаченко считает, что Хорхе Линареса боксером высочайшего уровня.

"Бой с Линаресом очень опасен для меня. Я считаю его очень хорошим бойцом. Он быстр, у него хорошая координация, но главное, что у него есть – это отличный боксерский IQ. Он является боксером высочайшего уровня, и именно с такими я хочу сражаться, чтобы войти в историю бокса", – приводит слова Ломаченко ресурс BoxingScene.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке (США). 

Ранее Ломаченко в футболке супергероя показал, как готовится к бою с Линаресом. Также украинец "в стиле ниндзя" поработал на груше

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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