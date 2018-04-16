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Усик – о травме: Это спорт – так бывает

Комментариев: 1
Александр Усик подтвердил информации о повреждении руки.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC и WBO Александр Усик обратился к фанатам посредством Facebook после того, как стало известно, что бой против Мурата Гассиева в рамках финала WBSS перенесли из-за травмы руки украинца.

"Дорогие друзья, здравствуйте. Хочу сказать, что в своем тренировочном лагере я получил травму руки, и бой 11 мая не состоится. Организаторам сообщим, как только будем готовы. Они скажут новую дату.

Команду Гассиева прошу прощения за неудобства. Это спорт – так бывает. Фанатам спасибо за поддержку, чуть подождите. Мир любит сильных", – сказал Усик в своем видео обращении. 

Напомним, что изначально бой Усик – Гассиев должен был состоятся 11 мая в Джидде. Однако позже поединок перенесли на лето.

Ранее Александр Усик заявил, что бой против Мурата Гассиева точно не пройдет в России

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  16.04.2018, 23:34
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гость
Саша мы уже в тебе разочаровываемся . с сильными бойцами у тебя стало получаться плохо. Похоже ты нас обманываешь..
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