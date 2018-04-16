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Проведения боя с Гассиевым в России для Усика неприемлемо – промоутер

Комментариев: 3
Промоутер Александра Усика рассказал о тонкостях организации боя против Мурата Гассиева.
Промоутер Александра Усика рассказал о тонкостях организации боя Усик – Гассиев
Промоутер Александра Усика рассказал о тонкостях организации боя Усик – Гассиев
k2ukraine.com/

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, который представляет интересы Александра Усика объяснил, почему проведение финального боя WBSS против Мурата Гассиева неприемлемо на территории России.

– WBSS прислала нам письмо, в котором сообщила, что существует интригующее предложение от российской стороны по поводу проведения финала в июле в Москве. Мы обстоятельно изложили аргументацию, почему для нас это неприемлемо.

Во-первых, в виду того, что существует приказ министра спорта о том, что украинские спортсмены не могут ни тренировочные, ни соревновательные мероприятия проводить на территории Российской Федерации. Во-вторых, Усик был рожден в Крыму, а позже переехал на континентальную Украину после определенных событий.

Также мы отметили, что Усик уже боксировал на территории соперника в рамках WBSS – с Марко Хуком в Берлине и Майрисом Бриедисом в Риге. То есть объяснили, что территория соперника нас не пугает, но в данной ситуации мы не можем принять это предложение.

После того, как мы изложили свою позицию, организаторы WBSS приняли решение о том, что бой не будет проходить в Москве, скорее всего. Сейчас мы ждем итоговое объявления даты и места проведения.

– В чем состоит главная сложность определения даты и места проведения  боя?

– Нет никаких сложностей. С чего вы взяли? Из-за переносы даты боя? Как вы могли видеть, дату каждого боя Усика в рамках Всемирной боксерской суперсерии переносили. Первый бой с Марко Хуком должен был состояться в августе в Киеве, но в виду определенных обстоятельств организаторами было принято решение проводить его в сентябре Берлине.

Второй бой с Бриедисом должен был состояться в декабре, затем его перенесли на январь, потом – на февраль, а затем – обратно на январь. Так что ничего удивительного в переносе нет, поединок просто немного отстрочен.

– То есть можно абсолютно точно говорить, что боя Усик – Гассиев в Москве не будет?

– Для того, чтобы бой в Москве состоялся, необходимо согласие всех участников процесса. С нашей стороны – это Александр Усик и Александр Красюк, то есть я, который действует от лица K2 Promotions. И мы такого согласия абсолютного точно не давали.

– А речи о том, чтобы бой  прошел в Украине, не было?

– Была. И не один раз. Но до переговоров с соперником не доходило. Останавливались на этапе калькуляции. Организаторы очень прагматично подходят к тому, какие доходы можно получить от проведения подобного боя. Считают, сколько это будет стоить, и сколько можно вернуть из того, что они потратят, – сказал Красюк в интервью ресурсу КP.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Гассиева отложен, так как украинец повредил локоть. Также Усик заявил, что бой против Гассиева точно не состоится в России. 

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  16.04.2018, 23:24
Оценка:  -1
гость
Никого не интересует их Бред..
гость  (аноним)  16.04.2018, 23:17
Оценка:  0
гость
Кто они такие эти красюки и усики чтобы переносить бои и делать так как они хотят.. Им просто там ловить нечего. поэтому и поднимают пыль..
гость  (аноним)  16.04.2018, 23:14
Оценка:  0
гость
Кацапоиды, сосите писю!!!
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