Проведения боя с Гассиевым в России для Усика неприемлемо – промоутер

Промоутер Александра Усика рассказал о тонкостях организации боя против Мурата Гассиева.

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, который представляет интересы Александра Усика объяснил, почему проведение финального боя WBSS против Мурата Гассиева неприемлемо на территории России.

– WBSS прислала нам письмо, в котором сообщила, что существует интригующее предложение от российской стороны по поводу проведения финала в июле в Москве. Мы обстоятельно изложили аргументацию, почему для нас это неприемлемо.

Во-первых, в виду того, что существует приказ министра спорта о том, что украинские спортсмены не могут ни тренировочные, ни соревновательные мероприятия проводить на территории Российской Федерации. Во-вторых, Усик был рожден в Крыму, а позже переехал на континентальную Украину после определенных событий.

Также мы отметили, что Усик уже боксировал на территории соперника в рамках WBSS – с Марко Хуком в Берлине и Майрисом Бриедисом в Риге. То есть объяснили, что территория соперника нас не пугает, но в данной ситуации мы не можем принять это предложение.

После того, как мы изложили свою позицию, организаторы WBSS приняли решение о том, что бой не будет проходить в Москве, скорее всего. Сейчас мы ждем итоговое объявления даты и места проведения.

– В чем состоит главная сложность определения даты и места проведения боя?

– Нет никаких сложностей. С чего вы взяли? Из-за переносы даты боя? Как вы могли видеть, дату каждого боя Усика в рамках Всемирной боксерской суперсерии переносили. Первый бой с Марко Хуком должен был состояться в августе в Киеве, но в виду определенных обстоятельств организаторами было принято решение проводить его в сентябре Берлине.

Второй бой с Бриедисом должен был состояться в декабре, затем его перенесли на январь, потом – на февраль, а затем – обратно на январь. Так что ничего удивительного в переносе нет, поединок просто немного отстрочен.

– То есть можно абсолютно точно говорить, что боя Усик – Гассиев в Москве не будет?

– Для того, чтобы бой в Москве состоялся, необходимо согласие всех участников процесса. С нашей стороны – это Александр Усик и Александр Красюк, то есть я, который действует от лица K2 Promotions. И мы такого согласия абсолютного точно не давали.

– А речи о том, чтобы бой прошел в Украине, не было?

– Была. И не один раз. Но до переговоров с соперником не доходило. Останавливались на этапе калькуляции. Организаторы очень прагматично подходят к тому, какие доходы можно получить от проведения подобного боя. Считают, сколько это будет стоить, и сколько можно вернуть из того, что они потратят, – сказал Красюк в интервью ресурсу КP.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Гассиева отложен, так как украинец повредил локоть. Также Усик заявил, что бой против Гассиева точно не состоится в России.

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