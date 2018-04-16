Проведения боя с Гассиевым в России для Усика неприемлемо – промоутер
Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, который представляет интересы Александра Усика объяснил, почему проведение финального боя WBSS против Мурата Гассиева неприемлемо на территории России.
– WBSS прислала нам письмо, в котором сообщила, что существует интригующее предложение от российской стороны по поводу проведения финала в июле в Москве. Мы обстоятельно изложили аргументацию, почему для нас это неприемлемо.
Во-первых, в виду того, что существует приказ министра спорта о том, что украинские спортсмены не могут ни тренировочные, ни соревновательные мероприятия проводить на территории Российской Федерации. Во-вторых, Усик был рожден в Крыму, а позже переехал на континентальную Украину после определенных событий.
Также мы отметили, что Усик уже боксировал на территории соперника в рамках WBSS – с Марко Хуком в Берлине и Майрисом Бриедисом в Риге. То есть объяснили, что территория соперника нас не пугает, но в данной ситуации мы не можем принять это предложение.
После того, как мы изложили свою позицию, организаторы WBSS приняли решение о том, что бой не будет проходить в Москве, скорее всего. Сейчас мы ждем итоговое объявления даты и места проведения.
– В чем состоит главная сложность определения даты и места проведения боя?
– Нет никаких сложностей. С чего вы взяли? Из-за переносы даты боя? Как вы могли видеть, дату каждого боя Усика в рамках Всемирной боксерской суперсерии переносили. Первый бой с Марко Хуком должен был состояться в августе в Киеве, но в виду определенных обстоятельств организаторами было принято решение проводить его в сентябре Берлине.
Второй бой с Бриедисом должен был состояться в декабре, затем его перенесли на январь, потом – на февраль, а затем – обратно на январь. Так что ничего удивительного в переносе нет, поединок просто немного отстрочен.
– То есть можно абсолютно точно говорить, что боя Усик – Гассиев в Москве не будет?
– Для того, чтобы бой в Москве состоялся, необходимо согласие всех участников процесса. С нашей стороны – это Александр Усик и Александр Красюк, то есть я, который действует от лица K2 Promotions. И мы такого согласия абсолютного точно не давали.
– А речи о том, чтобы бой прошел в Украине, не было?
– Была. И не один раз. Но до переговоров с соперником не доходило. Останавливались на этапе калькуляции. Организаторы очень прагматично подходят к тому, какие доходы можно получить от проведения подобного боя. Считают, сколько это будет стоить, и сколько можно вернуть из того, что они потратят, – сказал Красюк в интервью ресурсу КP.
Ранее сообщалось, что бой Усика и Гассиева отложен, так как украинец повредил локоть. Также Усик заявил, что бой против Гассиева точно не состоится в России.
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