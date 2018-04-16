Усик получил травму во время подготовки к бою с Гассиевым

Стала известна причина переноса поединка Усик – Гассиев.

Украинский тяжеловес Александр Усик получил травму во время подготовки к финалу Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева.

Чемпион мира по версии WBC и WBO повредил локоть, и именно по этой причине финальный бой WBSS был перенесен на лето, сообщает официальный сайт турнира. Также отмечается, что организаторы Всемирной боксерской суперсерии работают над новой датой для поединка.

Напомним, что бой Усик – Гассиев изначально должен был состоятся 11-го мая в Джидде. На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведения боя Усик – Гассиев. Однако украинец заявил, что финальный бой точно не пройдет в России.

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