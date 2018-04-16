Усик: Мой бой с Гассиевым точно не состоится в России

Александр Усик категоричен в выборе места боя финала Всемирной боксерской суперсерии.

Финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым точно не состоится в России. Об этом категорично заявил Усик.

"Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!", - цитирует украинского боксера Sport.ua.

Теперь, что касается новой даты проведения поединка, то Александр ее обозначил так: "Скорее всего это будет конец июня-июль". Причину переноса Александр не назвал, отметив, что придет время, и все станет известно.

Напомним, изначально финал WBSS Усик – Гассиев должен был пройти 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), однако организаторы турнира перенесли его на лето. На место проведения боя претендует Россия, которая подала заявку с точной датой.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!