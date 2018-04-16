Переключиться на мобильную версию

Усик: Мой бой с Гассиевым точно не состоится в России

Комментариев: 2
Александр Усик категоричен в выборе места боя финала Всемирной боксерской суперсерии.
Александр Усик и Мурат Гассиев
Александр Усик и Мурат Гассиев
sport-express.ru

Финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым точно не состоится в России. Об этом категорично заявил Усик.

"Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!", - цитирует украинского боксера Sport.ua.

Теперь, что касается новой даты проведения поединка, то Александр ее обозначил так: "Скорее всего это будет конец июня-июль". Причину переноса Александр не назвал, отметив, что придет время, и все станет известно.

Напомним, изначально финал WBSS Усик – Гассиев должен был пройти 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), однако организаторы турнира перенесли его на лето. На место проведения боя претендует Россия, которая подала заявку с точной датой.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, WBSS
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  16.04.2018, 22:01
Оценка:  0
гость
Ты бил мешков всю карьеру. а в последнем бою ты получил хорошей пизды. это тебе видимо урок .теперь ты присцал выходить с Гассиевым. и сделал это поводом что бы не выходить..
гость  (аноним)  16.04.2018, 21:53
Оценка:  0
гость
Усик ты обосрался капитально. тогда ложи пояса и пиздуй в балет..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь