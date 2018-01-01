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Пакьяо опроверг информацию о расставании с Роучем

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Мэнни Пакьяо до сих пор не определился с тренером, который будет его готовить к бою против Лукаса Матиссе.
Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч
Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч
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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо опроверг информацию о расставании с Фредди Роучем. Тем не менее, боксер до сих пор не знает, кто будет его готовить к поединку против Лукаса Матиссе. 

"Несмотря на все заявления, которые я лично не делал, но, которые есть в СМИ, хочу сказать, что пока не принял решение, кто будет моим тренером на бой с Маттиссе. 

Мой менеджер находится в постоянном контакте с Фредди, он знает, об этой ситуации. 

В течении этой недели я приму финальное решение. Когда это произойдет, то Фредди станет первым человеком, который о нем узнает. Позже мы сообщим и в СМИ", – сказал Пакьяо в комментарии изданию BoxingNews.

Напомним, что поединок Пакьяо – Матиссе состоится 24-го июня в Малайзии. 

Ранее сообщалось, что в случае победы Пакьяо над Матиссе, Мэнни хотел бы провести бой против Василия Ломаченко. 

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Теги: бокс, Мэнни Пакьяо, Фредди Роуч
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