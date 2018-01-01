Пакьяо опроверг информацию о расставании с Роучем

Мэнни Пакьяо до сих пор не определился с тренером, который будет его готовить к бою против Лукаса Матиссе.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо опроверг информацию о расставании с Фредди Роучем. Тем не менее, боксер до сих пор не знает, кто будет его готовить к поединку против Лукаса Матиссе.

"Несмотря на все заявления, которые я лично не делал, но, которые есть в СМИ, хочу сказать, что пока не принял решение, кто будет моим тренером на бой с Маттиссе.

Мой менеджер находится в постоянном контакте с Фредди, он знает, об этой ситуации.

В течении этой недели я приму финальное решение. Когда это произойдет, то Фредди станет первым человеком, который о нем узнает. Позже мы сообщим и в СМИ", – сказал Пакьяо в комментарии изданию BoxingNews.

Напомним, что поединок Пакьяо – Матиссе состоится 24-го июня в Малайзии.

Ранее сообщалось, что в случае победы Пакьяо над Матиссе, Мэнни хотел бы провести бой против Василия Ломаченко.

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