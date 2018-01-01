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Президент WBC: Джошуа и Уайлдер должны встретиться пока кто-то из них не проиграл

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Маурисио Сулейман хотел бы, чтобы поединок двух супертяжей состоялся в Британии.
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа
Boxingscene.com

Президент WBC Маурисио Сулейман сказал, что несмотря на то, что обладателем титула WBC является Деонтей Уайлдер, он не является его фаворитом в бою против Энтони Джошуа, который может состояться вскоре.

"Этот бой должен состояться, обязательно и непременно. Джошуа и Уайлдер должны провести поединок, пока один из них не проиграл. О нашем спорте судят по супертяжам, и эти ребята вернули интерес к дивизиону, они оба непобежденные чемпионы и должны определить сильнейшего.

Я бы предпочел, чтобы этот бой состоялся в Британии. Можно и в США, но только не в Лас-Вегасе, потому что вместимость там ограничена 20-ю тысячами. Это должен быть стадион в Далласе, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Ну или нейтральная страна, как Заир или Манила.

Конечно, я должен быть на стороне нашего чемпиона, Уайлдера, но Джошуа потрясающий боксер, кроме того, он начинал по линии WBC. В любом случае, когда прозвучит гонг, не будет никаких фаворитов. Унификация титулов - это необходимое дело, и мы призываем все боксерское сообщество идти этим же путем", - цитирует Сулеймана BoxingScene.

Ранее Владимир Кличко заявил, что бой с Уайлдером может быть опасным для Джошуа.

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Теги: Маурисио Сулейман, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, WBC, бокс
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