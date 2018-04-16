Переключиться на мобильную версию

Фьюри: Бой с Джошуа будет очень легким для меня, я сильнее, чем когда-либо

Комментариев: 1
Тайсон Фьюри уверен, что его потенциальный поединок с Энтони Джошуа будет неконкурентным.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
instagram.com/gypsyking101

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что сейчас находится в своей лучшей форме, поэтому бой с Энтони Джошуа будет для него абсолютно легким.

"Я сильнее, чем был когда-либо. Физика, реакция, рефлексы - все на лучшем уровне. Мне 29 лет, я в самом расцвете сил, я сейчас чувствую себя сильнее и быстрее, чем когда-либо, у меня больше мышечной массы. Я гораздо увереннее смотрю на бои.

Бой с Джошуа будет очень легким для меня, он будет неконкурентным. Он может искать свой удар весь вечер, но я помотаю его несколько раундов, а потом нокаутирую", - цитирует Тайсона Фьюри BoxingScene.

Ранее Воладимир Кличко сравнил Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Peyot    16.04.2018, 13:37
Оценка:  0
Peyot
Как там вовка сказал: " Фьюри он как пук на ветру, вроде есть, а вроде нет"))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь